C'est avec le mystérieux groupe B. Devotion que Sheila fait paraître le morceau "Spacer" en pleine vague disco. Le morceau est écrit, composé et produit par le duo américain Chic, Bernard Edwards et Nile Rodgers. Le succès est immédiat et planétaire et relance la carrière de la "petite fille de français moyen".

La chanson "Spacer", interprétée par Sheila, a été écrite, composée et produite par le groupe Chic en 1979 © Getty / Sobli / RDB / ullstein bild

