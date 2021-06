Ce matin, Pop N’Co est Pop N’The Doors avec Jim Morrison en poster, forcément. Photographié en pantalon de cuir en janvier 67. Torse nu, les côtes saillantes comme un Saint Sébastien de la côté Ouest. Ou comme Dyonisos. Et peut-être les deux. Ça s’est joué en cinq ans à peine. Entre 1966 et 1971.

The Doors © Getty

1966 : date de l’enregistrement du premier album de The Doors.

1971 : année de la mort de Jim Morrison.

Ce qui s’est joué en cinq ans à peine, c’est une musique nouvelle, qui puise à la fois dans le jazz, la bossa nova ou le cabaret berlinois. Mais en cas d’égarement, les quatre gars des Doors, retrouvaient le blues pour boussole.

Morrison Jim, l’un des poètes qui ont fait entrer le rock’n’roll dans l’âge adulte, alors que son corps, sa gestuelle et ses dérives ont incarné la révolte de toute une jeunesse.

C’était les années 60. Morrison et The Doors en ont écrit une partie de la bande son, sombre et fascinante.

Ça fera cinquante ans pile le 3 Juillet prochain que Jim Morrison est décédé à Paris, ce qui occasionnera sans doute des pélerinages au Père Lachaise.

Nos pélerinages à nous se font dans des studios de musiciens. Ce matin, on entre dans celui de Rover, qui vient de publier son 3ème album.

Quand je l’ai rencontré, il m’a dit : “garder la fougue”, c’est l’ambition.

Garder la fougue, c’est peut-être pas mal pour finir un sommaire.

Les invités

Jean-Yves Rezeau est l'auteur d'anthologies, de biographies de musiciens (Jim Morrison, Janis Joplin). Cofondateur des éditions Le Castor Astral à Bordeaux en 1975, il a travaillé longtemps pour le label Elektra, celui des Doors.

est l'auteur d'anthologies, de biographies de musiciens (Jim Morrison, Janis Joplin). Cofondateur des éditions Le Castor Astral à Bordeaux en 1975, il a travaillé longtemps pour le label Elektra, celui des Doors. Arthur H est auteur-​compositeur-interprète et musicien.

Programmation musicale

California Dreamin' - THE MAMAS & THE PAPAS

Break on Through (to the other side) - THE DOORS

Alabama Song - THE DOORS

Soul Kitchen - THE DOORS

The End - THE DOORS

Five to One - THE DOORS

When the Music's Over - THE DOORS

Light my fire - THE DOORS

Strange Days - THE DOORS

L.A Woman - THE DOORS

Riders on the storm - THE DOORS

Bibliographie/Filmographie

Jim Morrison ou les portes de la perception de Jean-Yves Rezeau, 2012, Editions du Castor Astral.

The Doors - L'héritage tumultueux de Jim Morrison de John Densmore, 2014, Editions Le Mot et le reste.

The Doors : Ship of fools de Steven Jezo Vannier, 2017, Editions Le Mot et le reste.

Anthologie Jim Morrison - poèmes, carnets, retranscriptions et paroles, à paraître le 07 octobre 2021, Editions Massot.

Documentaire Jim Morrison, dernier jour à Paris réalisé par Olivier Monssens, Arte, diffusé le 02 juillet 2021.

Pop N'Reco de Rover dans la playlist de France Inter

Ces murs épais - JANE BIRKIN

Pop N'Labo avec Rover

Une plongée dans la chanson “To this Tree” avec Rover.