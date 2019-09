Ce vendredi 13 septembre paraît "Beneath the Eyrie", nouvel album du groupe de rock alternatif américain Pixies. À la veille de cette sortie attendue, Rebecca Manzoni propose quelques extraits inédits en exclusivité pour un Pop N' Co très fantasmagorique.

Les Pixies sont à l’église... parce que le studio où ils ont enregistré Beneath the Eyrie, ce nouvel album qui paraît le 13 septembre, en était une avant. Mais après que les Pixies ont pris possession des lieux, cette ancienne église est devenue château hanté.

Les 30 ans d’histoire de Pixies, c’est un son puissant et un long mutisme. Un règne absolu à la fin des années 1980, suivi d’une décennie de silence faite de ruptures et de cures de désintoxication. Les Pixies se sont remis en selle depuis 2014. Pas d’opportunisme là-dedans, ce nouvel album confirme une fidélité à leur promesse d’origine : raviver la flamme du rock.

Depuis la fin des années 1980, les copies de Pixies et les hommages se sont empilés. Kurt Cobain a dit combien le groupe Nirvana devait à Pixies. Sa Majesté David Bowie elle-même a salué le groupe. Tout cela aurait pu momifier les Pixies, mais cela a plutôt aiguisé leur appétit. La variété des morceaux de Beneath the Eyrie témoigne d’inspirations vivaces et plurielles. D’un morceau à l’autre, on passe d’une mélodie pop à un punk de furieux. Et l'on s’arrête sur "This Is My Fate", parade de monstres boiteux, qui défileraient sur une musique de cabaret.

Les chansons mettent en scène des créatures qui appartiennent au monde, à nul autre pareil, de Black Francis, compositeur et parolier de Pixies. Il y a des sorcières amoureuses et vengeresses, des femmes-phoques et des chevaliers-fantômes. Un univers qui colle au nom du groupe. Il convient en effet de rappeler que « Pixies » signifie « lutins », en français.

Paz Lenchantin est à la basse et aux chœurs, Dave Lovering à la batterie et, à la guitare, Joey Santiago continue de façonner le son du groupe.

Pour aller plus loin

Ce vendredi 13 septembre, jour de sortie de Beneath the Eyrie, nouvel album de Pixies, France Inter publie l’adaptation française d’un podcast que le groupe a produit. Il s’intitule En studio avec les Pixies : journal d’un enregistrement. Une série, à suivre sur les applications de podcast et sur franceinter.fr, qui permet d’entrer dans les coulisses de ce nouvel album.

Les Pixies sont en concert à L’Olympia, à Paris, le 19 octobre, au Radiant, à Lyon, le 20 et au Liberté de Rennes le 21.