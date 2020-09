Ce nouvel épisode de Pop N’Co commence par un avertissement. Quand nous dirons “Boire” au cours de cette émission, il ne sera pas question de lever le coude, mais d’évoquer le premier album de Christophe Miossec, paru il y a 25 ans.

Non. Attendez je recommence. Quand nous dirons “Boire” au cours de cette émission il sera question d’évoquer le 1er album de Christophe Miossec et de lever le coude, si l’envie vous en prend.

Pop N'Co aujourd’hui, c’est donc “Boire” et son histoire. Un disque qui a détonné tout de suite et qui est devenu une balise avec le temps, pour la musique, les paroles, ce qu’il raconte de la France d’hier et d’aujourd’hui encore.

En 95, j’écoutais “La Vieille”, l’un des titres de cet album. Miossec y chante :

Si tu connais le désir qui va vite

Et qui dure longtemps

Je voudrais que tu m'y précipites

Du haut de tes quarante ans

Une vraie beauté à son zénith

Ça n'est jamais à 18 ans

Les invités

Christophe Miossec est un auteur-compositeur-interprète, parolier.

est un auteur-compositeur-interprète, parolier. Jean-Daniel Beauvallet , journaliste. Il est le premier à avoir écrit sur l’album “Boire”. Son article paraît dans le magazine des Inrockuptibles Et il commence comme ça : “Boire, impressionne comme rarement dans le rock d’ici”.

, journaliste. Il est le premier à avoir écrit sur l’album “Boire”. Son article paraît dans le magazine des Inrockuptibles Et il commence comme ça : “Boire, impressionne comme rarement dans le rock d’ici”. Hervé Bordier est directeur artistique du festival Rio Loco et il fut cofondateur des Transmusicales de Rennes, LE festival musical défricheur en France.

Pop'N Labo avec Maxime Le Guil pour Christophe

Ce matin, on entre dans les coulisses d’un morceau de Christophe, "Dangereuse", avec Maxime Le Guil, producteur et ingénieur du son de l'album "Les vestiges du chaos".

