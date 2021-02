Aujourd’hui Pop N Co se passe à Détroit, Michigan. La ville d’Iggy Pop et des Stooges, la ville de Jack White et des White Stripes, la ville du rappeur Eminem et de la techno. Mais ce matin dans Pop N Co, Detroit est la ville de la musique soul, avec le label Motown.

Berry Gordy, le fondateur de la Motown © Getty

Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes : toutes et tous chez Motown.

1959 : Un afro - américain du nom de Berry Gordy créée une maison de disque indépendante et familiale, dont les productions vont se faire entendre dans le monde entier.

Motown ou l'histoire de la production musicale Motown ou l’histoire de l’Amérique noire et blanche.

Motown ou l’histoire d’une ville qui connut la gloire dans les années 50, puis la crise dès la fin des années 60 et la ruine dans les années 2000.

Judith Perrignon, qui se rend régulièrement à Détroit et qui vient d’y consacrer un roman raconte que la musique n’a jamais quitté les rues. Qu’elle fut, est et sera un appui pour que Détroit résiste, combatte et renaisse aujourd’hui.

Ce matin Pop N Co est Pop N Motown de 1959 à 1972, date à laquelle Berry Gordy a décidé de déménager la maison à Los Angeles, Californie.

Une, autre voix et en français cette fois, ce sera celle d’Izia Higelin dans le labo de Pop And Co ce matin. Un peu avant midi, on entre au cœur de la chanson qui ouvre son dernier album. “Dragon de métal”, c’est le titre.

Dragon de métal. Et si c’était les derniers mots de ce sommaire.

Les invités

Judith Perrignon, autrice de Là où nous dansions, un roman comme une déclaration d'amour pour Détroit et ses habitants, publié aux Editions Payot et Rivages en janvier 2021.

Madj, ex co – responsable du label Assassin Production, DJ et Co – commissaire de l’exposition Dancing In the Streets, qui s’est déroulé à l’occasion des 60ème rencontres photographiques d’Arles. Il est par ailleurs le concepteur des compilations Motorcity et Motorcity volume 2.

Programmation musicale

Going to a gogo - SMOKEY ROBINSON AND THE MIRACLE

Money that's want I want - BARRETT STRONG

What'd I say - RAY CHARLES

The tracks of my tears - SMOKEY ROBINSON

Keep me hanging on - THE SUPREMES

Stop in the name of love - THE SUPREMES

Dancing in the street - MARTHA AND THE VANDELLAS

What's going on - MARVIN GAYE

Papa was a Rolling Stone - THE TEMPTATIONS

POP'N LABO avec Izia

Pour Pop N'Labo avec Izia, entrons dans les coulisses de la chanson "Dragon de métal".