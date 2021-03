Ça se passait tous les mercredis. Le soir et surtout la nuit. Ça se passait au Dug Out, un club de la ville de Bristol, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. Un collectif de DJ et de rappeurs prenait possession des platines. Et de ce collectif, est né un groupe à géométrie variable, c’est Massive Attack.

Massive Attack © Getty

Massive Attack, c’est surtout : Robert Del Naja, dit 3D, Grant Marshall, dit Daddy Dji et Andrew Vowles, dit Mushroom.

On les a déclarés inventeurs d’un son, le trip hop, mais Massive Attack, c’est toutes les musiques : une fusion fluide de reggae, pop, soul, hip-hop, rock, électro.

Ce matin, Pop N'Co est donc Pop N'Massive Attack soit l'histoire d’une ville, Bristol, et l’histoire d’un pays, l’Angleterre, dont Massive Attack va faire émerger un récit non officiel.

Ça fait 30 ans pile qu’a paru "Blue Lines", leur premier album, comme la première balise d’une bande son de de l'inquiétude et de l’hédonisme.

En Angleterre, on reste, et jusqu’à midi puisque ce matin, on entre dans les coulisses d’une chanson, composée de l’autre côté de la Manche. Elle est signée Mathieu Boogaerts et elle est issue d’un disque qu’il a intitulé “En anglais”.

Les invités

Mélissa Chemam est journaliste, elle vit à Bristol et a écrit " En dehors de la zone de confort - De Massive Attack à Banksy, l’histoire d’un groupe d’artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions " (Editions Anne Carrière).

est journaliste, elle vit à Bristol et a écrit " " (Editions Anne Carrière). Thylacine est musicien, Dj et compositeur de musique électronique. Son troisième album "Timeless" est paru chez Sony Music. Il est aussi l'auteur de la bande originale d’OVNI, série d’Anthony Cordier avec Melvil Poupaud et Géraldine Pailhas, à visionner sur My Canal.

Programmation musicale

One Love - MASSIVE ATTACK

The Look of Love - DUSTY SPRINGFIELD

The Look of Love - THE WILD BUNCH

Unfinished Sympathy - MASSIVE ATTACK

Safe From Harm - MASSIVE ATTACK

Blue Lines - MASSIVE ATTACK

Five Man Army - MASSIVE ATTACK

Karmacoma - MASSIVE ATTACK

Protection - MASSIVE ATTACK

Song 2 - BLUR

Teardrop - MASSIVE ATTACK

Angel - MASSIVE ATTACK

Paradise Circus - MASSIVE ATTACK

La jetée - LAURA CAHEN

Bibliographie

Pop N'Labo avec Mathieu Boogaerts

Une plongée dans la chanson "Am I Crazy", parue sur le dernier album de Mathieu Boogaerts.