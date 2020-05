Pour clore cette première semaine de déconfinement, Rebecca Manzoni propose la rediffusion d'un épisode de Tubes N' Co dédié à un tube de The Supremes. Souriez, c'est vendredi.

The Supremes, le groupe composé de Diana Ross, Florence Ballard et Mary Wilson © Getty / Michael Ochs Archives

En 1966, le groupe The Supremes est composé de Diana Ross, Florence Ballard et Mary Wilson : trois filles en robe de soirée, avec perruques "choucroute" ultra-laquées, œil de biche et faux-cils.

1966 : le groupe enregistre une chanson écrite et composée par le trio d'auteurs-compositeurs Holland-Dozier-Holland. Avec "You Keep Me Hangin' On", le trio vedette de la Motown tient un nouveau tube.

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct le vendredi 26 décembre 2017.