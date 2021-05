Les Rita Mitsouko

Ce matin, je vous propose la réécoute d’un Pop N'Rita ou Pop N'Mitsouko, parce que c’était lui, Fred Chichin, disparu en 2007 et parce que c'est elle, Catherine Ringer, qui continue d’interpréter l’œuvre de leur duo et les morceaux qu’elle écrit en solo.

C’est l’histoire d’un couple d’artistes façonné par la contre-culture, la marge des années 70, et à 2, ils ont dominé la chanson française des années 80.

C’est l’histoire d’un couple qui a dynamité les codes de la chanson française par leur musique à la fois changeante et tout de suite reconnaissable. Et puis il y avait leur attitude et les images qu’ils ont inventées entre clips et pochettes d’albums.

Les Rita, c’est ça : de l’avant-garde, devenue grand public pour toucher tous les milieux et tous les âges. C'est sur leur discographie parue dans les années 80 qu’on va zoomer ce matin.

Et on va le faire avec elle, que le metteur en scène Alfredo Arias décrit comme ça : “Dans le même instant, Catherine Ringer peut être personnage de dessin animé et femme fatale.”

Une autre voix féminine est à l’honneur dans Pop N'Co aujourd’hui. C’est celle de Yael Naim. Comment écrire un morceau sur un père disparu ?

Réponse avec sa chanson "Daddy". Entrer dans les coulisses de "Daddy", signée Yaël Naim, c’est le programme un peu avant midi.

Catherine Ringer est La chanteuse des Rita Mitsouko. Et aussi une auteure-compositrice.

Stan Cuesta est auteur, journaliste et musicien. Il dirige aux Editions Hoëbecke la collection Les Indociles.

Pop N'Labo avec Yael Naim

Pour Pop N'Labo avec Yael Naim, entrons dans les coulisses de la chanson "Daddy".