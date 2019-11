En 1992, 'Fous à lier' des Innocents est l'album de la dernière chance pour le groupe fondé dix ans plus tôt. Avec une écoute exclusive des pistes séparées, Rebecca Manzoni décortique "L'Autre Finistère", la chanson qui fit tout basculer et qui offrit à J. P., Jean-Cri et leurs acolytes le succès public tant attendu.