"Il a des dents en or, une bouche de riche sur une tête des bas-fonds". C'est avec ces mots-là que Joy Sorman, romancière, décrit Joey Starr. Le livre de Joy Sorman s'intitule Du bruit, il a été publié en 2007. Elle y raconte comment les concerts, la musique, les voix de Joey Starr et Kool Shen l'ont influencée.

Ce matin, Pop n'Co est Pop n' Suprême NTM. Ils ont tracé leur nom à la bombe sur les murs de la ville, ont posé les fondements du rap français, ont fait exister un lieu peu visible dans la chanson : Saint-Denis, et tout le 93. La banlieue, dont il a été de plus en plus question à la télé, à la radio, dans la presse. En 2021, le rap est à la radio, mais au début des années 90, quand NTM est arrivé, ça se passait comment ?

Leur histoire et leurs disques donnent la photo d'une époque. Celle où les rappeurs s'inspiraient des Etats-Unis, alors que ceux d'aujourd'hui regardent vers l'Afrique et l'Asie.

Vincent Piolet, auteur de NTM, dans la fièvre du Suprême, avec Pierre-Jean Cléraux (Le mot et le reste, 2020)

Joy Sorman, auteure du livre Du bruit (Gallimard, 2007)

