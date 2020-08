"Gaby oh Gaby" sort en single en 1980, Alain Bashung a 33 ans. Rebecca Manzoni revient sur la genèse d’un gros gros tube qui sauvera le chanteur après quinze années sans vrais succès. Une chanson pleine de bric et de broc et surtout pleine d’un certain culot et de sons qui vont marquer la musique des années 1980.

Alain Bashung dans les années 1980 © AFP / Philippe Wojazer

(Cette émission est une nouvelle diffusion de celle du 13 mars 2020)