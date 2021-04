Il existe des fous géniaux. Des perchés qui ont l’énergie de tordre la réalité pour la modeler à leurs rêves. A leurs risques et périls. Michel Magne était de ceux-là. Un compositeur et un peintre qui fait l’acquisition d’un Château dans le Val d’Oise en 1962. C’est le Château d’Hérouville.

Michel Magne, personnage mondain et compositeur vedette de musiques de films, il eu l'idée d'installer un studio d’enregistrement dans un château. © Getty

1969 : le Château brûle et toute l’œuvre de Michel Magne avec.

Mais Magne repart à l’attaque et décide de créer des studios d’enregistrement là, dans le Vexin, en pleine campagne. C’est le premier studio résidentiel au monde. D’autres sauront lui piquer l’idée ailleurs et plus tard.

Au Château, on crée, on mange, on boit, on déconne, on fait l’amour, la vie quoi.

Et jusqu’au début des années 80, Hérouville devient l’un des centres du rock’n’roll mondial. Elton John, T. Rex, David Bowie, Iggy Pop, Jacques Higelin, Claude Nougaro. Tous sont passés ou ont vécu là.

Le Château d’Hérouville c’était ça : l’Angleterre, la Californie ou l’Afrique dans le Val d’Oise.

Et un peu avant midi, Pop N’Co met le cap sur les Antilles avec du blues créole. Ce matin, on soulève le capot d’une chanson d'un trio qui s’appelle Delgrès.

L'un des studios du château / Laurent Thibault

Les invités

Dominique Blanc-Francard est un ingénieur du son de renom et musicien. Il a travaillé pour des artistes aussi divers que Gainsbourg, Biolay, Hardy, Delpech ou Camille. Il a été ingénieur du son à Hérouville de 71 à 73.

est un ingénieur du son de renom et musicien. Il a travaillé pour des artistes aussi divers que Gainsbourg, Biolay, Hardy, Delpech ou Camille. Il a été ingénieur du son à Hérouville de 71 à 73. Yann Le Quellec est réalisateur et auteur de romans graphiques. Il vient de publier "Les amants d'Hérouville (une histoire vraie)" aux Editions Delcourt.

est réalisateur et auteur de romans graphiques. Il vient de publier "Les amants d'Hérouville (une histoire vraie)" aux Editions Delcourt. Laurent Jaoui est écrivain et journaliste. Il vient de publier "Hérouville, le château hanté du rock" aux Editions Castor Astral.

Le château d'Hérouville / Laurent Thibault

Programmation musicale

BO du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil réalisé par Jean Yanne - MICHEL MAGNE

BO du film Les tontons flingueurs réalisé par Georges Lautner - MICHEL MAGNE

C'est facile - EDDY MITCHELL

Black Peter - GRATEFUL DEAD

Rocks Off - THE ROLLING STONES

Mistreating Woman - TUCKY BUZZARD

Rocket Man - ELTON JOHN

Honky Cat - ELTON JOHN

Get It On - T. REX

Children of the Revolution - T. REX

Obscured by clouds - DAVID BOWIE

Locomotive d'or - CLAUDE NOUGARO

Sound And Vision - DAVID BOWIE

Champagne - JACQUES HIGELIN

Crocodile Rock - ELTON JOHN

Foghorn Calling - PIERS FACCINI

Bibliographie

Les amants d'Hérouville (Ue histoire vraie) de Yann Le Quellec et Thomas Cadène, illustré par Romain Ronzeau, Editions Delcourt, 2021.

Hérouville, le château hanté du rock de Laurent Jaoui, Editions du Castor Astral, 2021.

It's a teenager dream - Itinéraire d'un ingénieur du son de Dominique Blanc-Francard et Olivier Schmitt, Editions le Mot et le reste, 2016.

Documentaire Michel Magne, le fantaisiste pop de Jean-Yves Guilleux, 2009.

Pop N'Labo avec Delgres

Une plongée dans la chanson "4 ed Maten" de Delgres.