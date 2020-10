“Hey Blondinette, Blondie !” c’est comme ça que les hommes l’interpellaient quand elle marchait dans la rue. De cette situation, elle a tiré un nom de groupe qui comptait cinq garçons : ce sera "Blondie". Mais Blondie, c'est elle : Debbie Harry.

Elle, poings sur les hanches sur la pochette d’un de leurs albums. Elle, bête de scène. Sa voix, ses textes. Elle, qui prend toute la lumière, au point que les musiciens ont fait imprimer des T–Shirts au dos desquels était écrit : "Blondie est un groupe".

Il n’empêche, elle en sera le capitaine. Debbie Harry vient de publier son autobiographie sous le titre “Face it”. “Affronter”, c’est comme ça qu’on pourrait le traduire.

Affronter la dèche, le New York interlope des années 1970, un milieu rock bourré de testostérone. Et Debbie déboule là-dedans avec sa féminité insolente, hissée sur des talons aiguilles, la plus contemporaine des pionnières.

Vous raconter Debbie Harry aujourd’hui, c’est donc aussi parcourir l’histoire des femmes dans la pop. Et même l’histoire des femmes tout court.

Pop N’Co met en scène deux artistes qui ont des pseudos. Debbie Harry, ce serait Blondie et Yoann Lemoine, c’est Woodkid. On entre en deuxième partie d'émission, dans le moteur d’une chanson, Goliath, parue sur son nouvel album et disponible depuis hier.

Sophie Rosemont, journaliste culture à Rolling Stone, Les Inrocks, Vanity Fair, Vogue.

journaliste culture à Rolling Stone, Les Inrocks, Vanity Fair, Vogue. Maylis de Kerangal, est l'auteur aux éditions Gallimard, dans la Collection Verticales de plusieurs romans. Elle a publié un roman Dans les rapides (2007) fiction en hommage à Blondie et Kate Bush.

Face It de Debbie Harry (Harper Collins).

Girls Rock de Sophie Rosemont (Editions du Nil).

Black Power - L'avènement de la pop culture noire américaine de Sophie Rosemont (GM Editions).

Dans les rapides de Maylis de Kerangal (Folio).

Downtown New-York Underground 1958-1976 de Kembrew Mcleod (Rivages).

Taxi Driver de Martin Scorsese, 1976.

Documentaire Debbie Harry, Atomic Blondie de Pascal Fornieri, 2018.

Pour Pop N'Labo avec Woodkid, on entre dans les coulisses de la chanson Goliath.