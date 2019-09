Elle s'appelle Sampa Tembo, mais se fait appeler, sans fausse modestie, Sampa the Great. Elle est née en Zambie en 1993 et vit désormais en Australie. Elle publie son premier album 'The Return' en septembre 2019 sur le label Ninja Tune et celui-ci est à l'affiche de Pop N' Co ce mardi matin.