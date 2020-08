Quand Rebecca Manzoni raconte, on découvre encore mille choses sur les titres qu'on croyait pourtant si bien connaître ! Sa chronique sur la célèbre chanson "Dansez sur moi" de Claude Nougaro nous révèle un lien fort entre France Inter et ce fou de jazz !

Claude Nougaro, sur scène, au milieu des années soixante-dix © AFP / Jean Pierre Leteuil / Ina

Découvrez les secrets d'une chanson qui, pourtant dès les premières notes, promettait du moelleux et du feu, en gros, de l’érotisme. La chanson a été jouée à l'enterrement de Claude Nougaro ! Dansez sur moi est en effet capable de changer l'ambiance d'une salle en très peu de temps. Mais comment est-elle née ?

Claude Nougaro fredonne cet air depuis quelques années, quand il sort son album Locomotive d'or en 1973. Et son inspiration vient directement de... chez nous. De France Inter. Et plus exactement d'une de nos grandes voix, Pierre Bouteiller. Dans les années 70, il présente le Magazine à 9h. Cette musique et son premier mot font partie de la grande Histoire de la Radio.

À l'écoute de l'indicatif de l'émission, Claude Nougaro monte le son et laisse son esprit voguer. Il appelle ensuite Pierre Bouteiller pour avoir plus d'informations sur les quelques notes qu'il a entendues. Il s'agit d'un thème écrit par le compositeur et arrangeur Neal Hefti, qui se nomme Girl Talk et qui figure dans la bande originale du film Harlow, sorti en 1965. Il existe déjà un texte sur cette musique mais Claude Nougaro décide d'écrire lui-même un texte. Cela va donner Danser sur moi.

(Cette émission est une nouvelle diffusion de celle du 28 février 2020)