Depuis le mois de mars et pour quelques jours encore, Rebecca Manzoni fabrique Pop N' Co depuis chez elle et demande aux artistes français·es de partager avec elle un coup de cœur musical. Ce jeudi, c’est Brigitte Fontaine qui assure cette recommandation avec une chanson de Georges Moustaki, « qui était un seigneur ».

Georges Moustaki en 1993 © Getty / Raphael GAILLARDE

ça va peut-être vous étonner de ma part mais j'ai choisi Moustaki, qui était un seigneur.

Et cette chanson s'appelle "Pêcheur". Georges Moustaki ne la chantait que très rarement en public... "Il ne la chantait que quand il savait que j'étais dans la salle" nous confie Brigitte Fontaine.

Vous auriez peut-être cru que je choisirais les Clash ou Mick Jagger ?

Brigitte Fontaine qui choisit Georges Moustaki, rien de plus évident. Les deux étaient très proches. Ils habitaient à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Elle passait tous les après-midis faire la sieste chez lui, et ensuite ils allaient se balader sur l'île Saint-Louis.

Il était comme un grand chat blanc, un peu majestueux.

Une relation d'amitié si profonde que la chanteuse et poétesse n'hésitait pas à lui dire "du mal". Un jour, elle lui lâcha même qu'il n'avait fait que quatre belles chansons.

"Est-ce que tu mets Le Métèque dedans ?" s'enquérait alors le grand chat blanc. "Bien sûr que non" lui répondit la petite souris malicieuse.

Pour Brigitte Fontaine, seules comptent : Sarah, Milord, Le Pêcheur et Une belle rengaine d'amour.