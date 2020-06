Selon le magazine britannique 'New Musical Express', Les Négresses vertes sont « l’événement français le plus important depuis la Citroën 2 CV ». Rebecca Manzoni en fait la démonstration en quatre minutes dans cet épisode de Tubes N' Co dédié à leur chanson "Voilà l'été", tube de l'année 1988.

Le livre-disque 'C'est pas la mer à boire (1987-1993)' retraçant les premières années et les premiers succès du groupe Les Négresses vertes fut édité en 2018 par le label Because © Iza Mellino

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct dans la matinale du vendredi 30 novembre 2018.