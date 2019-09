Metronomy a publié un nouvel album intitulé 'Metronomy Forever'. À cette occasion, le groupe se produit à Ground Control, à Paris, ce jeudi 19 septembre, dans le cadre de la Nuit de la Pop Culture d'Antoine de Caunes et Charline Roux. Toujours à cette occasion, Pop N' Co et Pop N' Co, le Labo sont dédiés à Metronomy.

Cela fait 13 ans que Metronomy publie des disques et le dernier en date prétend à l’éternité puisqu’il s’intitule Metronomy Forever. Dans le « pour toujours » de ce titre, il y a aussi l’aplomb et l’innocence d’un engagement d’adolescent. Quand l'histoire de Metronomy a commencé, ses membres avaient autour de 17 ans et faisaient de la musique électronique minimaliste. Ce nouvel album revient sur ce passé et continue d’écrire l’avenir, en accueillant des références multiples.

Même s’ils sont cinq sur scène, comme sur les photos, Metronomy, c’est avant tout un seul homme aux commandes. Joseph Mount, auteur, compositeur, producteur, chanteur. Avec ses 17 morceaux, entre chansons et instrumentaux, ce nouvel album est une somme. Guitares rock, house, disco, funk : le disque raconte l’érudition musicale de Joseph Mount. Il réussit à la mettre en scène sans étouffer son public de références, et en pratiquant l’autodérision.

Plus jeune, Joseph Mount a écouté du grunge. En 2019, il a 37 ans et il en sauve le souvenir en parodiant le genre, sur la chanson "Upset My Girlfriend", avec plus de tendresse que d’ironie. La voix de Joseph Mount y porte le poids du monde pour raconter ses débuts de batteur maladroit et trop enthousiaste, au point de se faire virer de son premier groupe de rock.

Joseph Mount a établi l’ordre des chansons de ce disque comme une playlist. Les morceaux s’enchaînent par association d’idées. Ce qui les relie, c’est un goût pour l’excentricité et l’évidence des mélodies.

Installé dans la campagne anglaise, Joseph Mount répète en interview qu’il est heureux dans sa vie et que la souffrance n’est pas nécessaire pour créer de la bonne musique. Au milieu de l’actualité de 2019, il ose la légèreté avec "Salted Caramel Ice Cream", une ritournelle de comptine qui mélange électro, Auto-Tune et féerie.

