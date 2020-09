Avoir 33 ans et être l’auteur de disques qui sont déjà entrés dans l’histoire. Avoir 33 ans et se voir auréolé du statut d’icône générationnelle. Avoir 33 ans, être afro-américain, rappeur et s’appeler Kendrick Lamar. Cet épisode est consacré à cet artiste, l’un des plus influents, tout genre musical confondu.

En Avril 2018, Kendrick Lamar reçoit le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie musique pour son 4ème album “Damn”. Jusqu’ici le Pulitzer saluait exclusivement le jazz ou la musique classique. Kendrick Lamar est donc le premier rappeur à en être le lauréat.

Mais l'œuvre et la personne de Kendrick Lamar n’ont pas attendu le Pulitzer pour dépasser largement le cadre musical.

Vous parler de Kendrick Lamar ce matin, c’est vous parler aussi de John Coltrane, de l’histoire du mouvement pour les droits civiques, de Marguerite Duras.

Nicolas Rogès , journaliste et auteur de Kendrick Lamar - De Compton à la Maison-Blanche (Editions Le Mot et le Reste). Et aussi un reportage Une semaine à Compton (en 3 parties) paru sur le site L'Abcdr du Son.

, journaliste et auteur de Kendrick Lamar - De Compton à la Maison-Blanche (Editions Le Mot et le Reste). Et aussi un reportage Une semaine à Compton (en 3 parties) paru sur le site L'Abcdr du Son. Fatima Daas, écrivaine (livre La petite dernière paru chez Notabilia).

I love myself - KENDRICK LAMAR

Compton - KENDRICK LAMAR

Fuck Tha Police - N.W.A

Fear - KENDRICK LAMAR

Average Joe - KENDRICK LAMAR

People...Hold On - Eddie Hendricks

Blame it on the sun - RYAN PORTER

For free ? - KENDRICK LAMAR

Move on up - CURTIS MAYFIELD

Alright - KENDRICK LAMAR

DNA - KENDRICK LAMAR

All the Stars - KENDRICK LAMAR, SZA

Troie - JEAN-LOUIS MURAT

