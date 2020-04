À l'occasion du 50ème anniversaire de la séparation du groupe, Pop N' Co rend hommage aux Beatles en proposant une semaine spéciale dédiée aux coulisses de l'album culte 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', sorti en 1967. Pour comprendre correctement ce qui se joue avec ce disque, il faut remonter un an plus tôt.

En 1966, les Beatles effectuent leur dernière tournée, dont les concerts sont pour eux une véritable épreuve tant les hurlements de la foule les empêchent de s'entendre jouer © Getty / ullstein bild

En avril 1970, lorsqu'il enregistre en studio des overdubs de batterie pour trois chansons, Ringo Starr est le dernier membre des Beatles à jouer pour le groupe. Quelques jours plus tard, Paul McCartney sort son premier album solo. Les Beatles ne sont plus.

Pour commémorer le 50ème anniversaire de la séparation du groupe, Pop N' Co propose toute la semaine du 20 avril la rediffusion d'une semaine spéciale intitulée « Pop N' Pepper » et dédiée à l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disque mythique paru en 1967.

Afin de ne pas laisser les non-initié·e·s sur le bas-côté, le premier épisode de ce feuilleton musical répond à la première des questions : comment en sommes-nous arrivé·e·s là ?

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct dans la matinale du lundi 29 mai 2017. La semaine « Pop N' Pepper » a été imaginée et fabriquée à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'album.