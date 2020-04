Pour poursuivre cette semaine spéciale dédiée aux coulisses et aux secrets de l'album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' des Beatles, Pop N' Co s'attarde sur la fabrication du morceau "A Day In The Life" et plonge en 1967 dans les sessions en studio aux côtés des "Fab Four", de George Martin et de Geoff Emerick.

Le 10 février 1967, dans le studio n°1 d'Abbey Road, un orchestre d'une quarantaine de musiciens classiques enregistre la montée volontairement cacophonique du titre "A Day in the Life" © Getty / Larry Ellis / Express

Le 10 avril 1970, alors que paraît son premier album solo intitulé McCartney, Paul McCartney annonce dans un communiqué la séparation des Beatles « pour des différends personnels, des différends juridiques, des différences artistiques, mais avant tout [pour pouvoir passer] de meilleurs moments en famille ». L'aventure du groupe de rock le plus populaire et influent de l'histoire (selon certain·e·s) est terminée. Elle aura duré dix ans.

Pour commémorer comme il se doit le cinquantième anniversaire de cette séparation, Pop N' Co propose, depuis le lundi 20 avril et jusqu'au vendredi 24, la rediffusion d'une semaine spéciale intitulée « Pop N' Pepper » et dédiée à l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disque mythique paru en 1967.

Deuxième épisode : où l'on parle de chapeaux, de faux-nez et de culs-serrés et où l'on apprend comment réaliser un orgasme sonore.

Cette séquence matinale a eu lieu pour la première fois en direct dans le 7/9 de France Inter du mardi 30 mai 2017, cette semaine « Pop N' Pepper » ayant été imaginée et fabriquée à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'album.