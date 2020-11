Je crois que c’est l’exemple rare, peut-être même le seul, d'une femme dont toute la vie est écrite en chansons. Ça a commencé en 1968, quand elle est arrivée en France. Ce matin, Pop N’Co est Pop N’Birkin, souvent, on dit Jane.

Jane Birkin sur la scène du Grand Rex en octobre 2019 © Getty

Anglaise, elle marque le cinéma et la chanson française par sa liberté, son impertinence et sa modestie. Et ses amours aussi.

Le couple qu’elle a formé avec Serge Gainsbourg a été scandaleux. Il est devenu mythique.

Jane Birkin n’a cessé de se ré-inventer et la France a changé.

En 1969, Serge Gainsbourg écrivait :

“Antibardot, Antifonda, Jane, mon petit androgyne, ils vont t’aimer, eux non plus. T’épingler à côté de Mick Jagger, de Marilyn, de Jean Harlow. Ces petits soldats dans leur caserne grise, au petit matin hivernal, tu vas leur ruiner la santé”.

En décembre prochain, Jane Birkin publiera "Oh pardon, tu dormais !", un album inspiré d’une pièce de théâtre qu’elle a écrite. Sur le disque, elle signe tous les textes aussi.

Après Jane, ce sera Katerine. Prénom Philippe. On entrera dans les coulisses d’une de ses chansons. Celle qui s’intitule “Aimez-moi”.

Aimez-moi, au fond, on en est tous là, non ?

Les invités

Jane Birkin est chanteuse, actrice, réalisatrice et autrice.

est chanteuse, actrice, réalisatrice et autrice. Miossec est un auteur-compositeur-interprète, parolier. Il a écrit pour Jane Birkin le titre Les avalanches (sur l'album A la légère, 1998).

Programmation musicale

All Day and All of the Night - THE KINKS

Jane B. - JANE BIRKIN

Lolita go home - JANE BIRKIN

Ex-fan des sixties - JANE BIRKIN

Les dessous chics - JANE BIRKIN

Johnny Jane - JANE BIRKIN

Je m'appelle Jane - JANE BIRKIN & MICKEY 3D

Les avalanches - JANE BIRKIN

Ta sentinelle - JANE BIRKIN

Compliqué - ICHON

Discographie

Un coffret de 3 CD : “The Best of Jane Birkin” chez Mercury.

chez Mercury. "Oh pardon, tu dormais !" , à paraître le 11 décembre 2020 chez Barclay.

Filmographie

Documentaire Jane Birkin, simple icône, réalisé par Clélia Cohen, Arte, 2019.

Bibliographie

Citizen Jane, Pierre Mikaïloff, Editions Alphée, 2010.

Pop N'Labo avec Philippe Katerine et Renaud Létang

Pour Pop N'Labo avec Philippe Katerine et Renaud Létang, on soulève le capot de la chanson "Aimez-moi".