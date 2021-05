Ce matin, Pop N’Co est Pop N’Ella Fitzgerald ou une voix qui réconcilie l’Amérique. “Il était une voix en Amérique”, c’est d’ailleurs le titre de la biographie que Steven Jezo-Vannier vient de lui consacrer. Avec plus de 250 disques, Ella est peut-être l'exemple unique qui a incarné et chanté la joie à un tel niveau.

Ella Fitzgerald © Getty

Tous les artistes vous diront qu’interpréter la joie est l’un des trucs les plus compliqués qui soient, d’autant que c’est souvent dans la tragédie qu’on acquiert une certaine crédibilité.

Pendant plus de 60 ans, Ella Fitzgerald a su se réinventer sans cesse en enregistrant des morceaux enlevés autant que des ballades, ou sa voix se déploie comme un ruban.

“Tu crois qu’ils vont m’aimer ?”

Pourtant, elle a peu de raisons d’en douter : nous sommes en 1974, elle a 40 ans de carrière au sommet derrière elle, mais comme à chaque fois qu’elle s’apprête à monter sur scène, Ella Fitzgerald demande à l’un de ses musiciens : “Tu crois qu’ils vont m’aimer ? ”

Au générique de ce Pop N'Ella ce matin, on croise donc Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Cole Porter, Norman Granz. Que des hommes qui ont changé le cours de la musique mondiale. Et elle, en majesté qui déclarait : “la seule chose qui soit meilleure que chanter. C’est chanter encore plus."

Les invités

Steven Jezo-Vannier est auteur de la biographie Ella Fitzgerald – il était une voix en Amérique parue aux Editions Le Mot et le reste.

Marianne James est auteure-compositrice-interprète. Elle est actuellement en tournée avec le spectacle musical Tatie-Jambon, co-écrit avec Valérie Bour.

Programmation musicale

Minnie the Moocher - CAB CALLOWAY

Midnight in a Madhouse - CHICK WEBB

A-Tisket-A-Tasket - ELLA FITZGERALD

It don't mean a thing - DUKE ELLINGTON

A foggy day - ELLA FITZGERALD & JOE PASS

I can't give you anything but love - ELLA FITZGERALD

Cry me a river - ELLA FITZGERALD

Flying home - ELLA FITZGERALD

Oh, Lady Be Good! - ELLA FITZGERALD

I wanna be loved by you - MARYLIN MONROE

Hello Dolly! - ELLA FITZGERALD

Let's Do It (Let's Fall In Love) - ELLA FITZGERALD

Can’t we be friends - ELLA FITZGERALD & Louis ARMSTRONG

Mack the Knife - ELLA FITZGERALD

Bibliographie

Ella Fitzgerald – il était une voix en Amérique de Steven Jezo Vannier, Editions Le Mot et le reste, 2021.

Verve - Le son de l'Amérique de Richard Havers, Editions Textuel, 2015.

