Pénultième épisode de cette série dédiée à l'album des Beatles 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', ce Pop N' Co retourne dans le passé et donne les éléments de contexte pour comprendre ce que le disque raconte de son époque. Car en 1967, les Beatles incarnent les aspirations de la jeunesse d’après-guerre.

Faire l'amour et pas la guerre, changer le monde... En 1967, les Beatles incarnent les aspirations de la jeunesse d’après-guerre © Getty / Hulton Archive

La séparation des Beatles, événement qui fait partie intégrante de la mythologie du groupe, s'étale sur plusieurs années, depuis l'arrêt des tournées en 1966, et s'accélère en 1969. Bien que Ringo Starr ait quitté le groupe temporairement en 1968 et que George Harrison ait fait de même l'année suivante, bien qu'ils se soient trouvés tous les quatre dans la même pièce pour la dernière fois en septembre 1969 et bien que John Lennon ait annoncé à ses camarades son départ définitif du groupe le 20 septembre de cette même-année, c'est la date du 10 avril 1970 qui est retenue comme fin officielle de l'existence du groupe. Ce jour-là, avec la parution de son premier album solo, McCartney, Paul McCartney publie un communiqué annonçant la séparation du groupe pour s'en attribuer l'entière responsabilité.

Ce mois d'avril 2020 voit donc le cinquantième anniversaire de cette rupture. À cette occasion, depuis le lundi 20 avril et jusqu'au vendredi 24, Pop N' Co propose la rediffusion d'une semaine spéciale intitulée « Pop N' Pepper » et dédiée à l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disque mythique des Beatles paru en 1967.

Troisième épisode : où l'on parle de l'ennui du foyer parental, de publicité pour les céréales du petit-déjeuner, de contre-culture, de world music et de guerre nucléaire. Bienvenue en 1967 !

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct dans la matinale du jeudi 1er juin 2017. La semaine spéciale « Pop N' Pepper » a en effet été imaginée et fabriquée à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'album.