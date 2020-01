Pour son nouvel album "R.Y.C.", le jeune Britannique Alex Crossan avance toujours sous le pseudonyme de Mura Musa. Pour son nouvel album "R.Y.C.", il renouvelle une expérience qui avait ses preuves : multiplier les genres et les collaborations. Pour son nouvel album "R.Y.C.", il est à l'affiche de Pop N' Co.

Mura Masa commence son disque en énumérant quelques souvenirs qui arrivent par flashs : les bons moments vécus, ce qui est définitivement perdu... Mais pas de lyrisme pour cette nostalgie : un motif minimal de guitares, qui tourne en boucle comme un GIF.

Alex Crossan, dit Mura Masa, n’a que 23 ans et il fait déjà l’inventaire de son passé, vu que le futur n’est pas vraiment sûr. Pour l’un de ses morceaux, il s’associe à Slowthai, rappeur de Northampton qui a le même âge que lui. L’an dernier Slowthai publiait l’album Nothing Great About Britain, soit « Rien de bien au sujet de la Grande-Bretagne ». Mura Masa et Slowthai sont d’une génération qui n’a rien choisi de ce que les baby boomers ont laissé : le Brexit ou le réchauffement climatique. Le morceau qu'ils font ensemble s'intitule "Deal With It", soit « Débrouille-toi avec ça ».

Mura Masa s’est fait connaître en 2017 avec un album éponyme qui l’a propulsé sur la scène mondiale. Cela lui a donné l’occasion de multiplier les collaborations éclectiques et plus ou moins réussies avec des vétérans du disco-funk comme Chic ou avec des éphèbes de la K-Pop comme le groupe BTS. Le 11 janvier dernier, Mura Masa déclarait au quotidien anglais The Guardian :

La génération qui arrive n’est vraiment pas intéressé par les genres. Tout peut devenir pop aujourd’hui.

Son disque à lui brasse disco, punk, new wave ou encore drum and bass avec brio.

Dans le morceau "No Hope Generation", soit « Génération sans espoir », il répète avec humour noir ce mantra « je me sens tellement détendu », balancé mâchoire serrée.

Le disque s’éclaircit avec des chroniques que tout le monde a pu connaître. Les jeunes comme les vieux. Entrer, par la fenêtre, dans la chambre de sa fiancée, qui assure que papa n’est pas là. Se retrouver nu comme un ver au moment où le papa sus-cité frappe à la porte. Et repartir à poil par là où l'on est arrivé.

R.Y.C. pour Raw Youth Collage, c’est le nouvel album de Mura Masa. Il sera en concert à la Cigale, à Paris, le 15 mars.