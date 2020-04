« Souriez, c'est vendredi ! » Pour clore cette semaine spéciale dédiée aux secrets et aux coulisses de l'album culte des Beatles 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', il fallait bien un épisode de Tubes N' Co. Celui-ci s'intéresse donc aux merveilles psychédéliques de la chanson "Lucy in the Sky with Diamonds".

"Lucy in the Sky with Diamonds", chanson des Beatles écrite par John Lennon (mais créditée Lennon/McCartney), est la piste numéro 3 de l'album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' © Getty / Jan Olofsson / Redferns

Tout comme l'aventure des Beatles, officiellement terminée et annoncée comme telle en avril 1970, cette semaine spéciale « Pop N' Pepper », dédiée à l'album des Beatles Sgt. Pepper's..., arrive à son terme. En guise d'apothéose, c'est un épisode de Tubes N' Co consacré à la chanson "Lucy in the Sky with Diamonds" qui vient se placer comme le point final de ce feuilleton musical, dont la diffusion, depuis le 20 avril 2020, venait commémorer le cinquantième anniversaire de la séparation du groupe le plus célèbre de la culture populaire mondiale.

Rebecca Manzoni propose quatre minutes et des poussières d'étoiles pour évpquer le Dalaï-lama et l'effet de certaines drogues hallucinogènes, mais surtout pour prendre conscience qu'il n'y a pas que les initiales du titre du morceau (LSD) qui méritent un coup de projecteur (ou d'amplificateur).

En 2017, la première édition de cette semaine spéciale Pop N' Pepper venait célébrer le cinquantième anniversaire de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cette chronique a ainsi été diffusée pour la première fois dans le 7/9 du vendredi 2 juin 2017.