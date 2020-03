Deux fois par semaine, désormais, depuis sa cuisine, Rebecca Manzoni s'entretient avec un·e artiste qui partage avec elle et avec les auditrices et les auditeurs de la matinale de France Inter, un coup de cœur musical, une chanson qui fait du bien quand tout semble aller mal. Épisode 2 : Jean-Louis Aubert.

Jean-Louis Aubert a sorti son neuvième album solo 'Refuge' en novembre 2019 © Getty / Tony Barson / FilmMagic

Jean-Louis Aubert : « La musique est notre maître pour nous apprendre ce qu'est le présent.

« Si on repense à ce moment que la chanson nous évoque, on le compare aussi à l'instant présent et on voit qu'elle ne résonne pas tout à fait pareil, qu'elle continue à discuter avec nous. »

« Mes chansons continuent à discuter. Parfois, je leur trouve un sens différent. »

« On n'a pas besoin d'être extrêmement attentif pour avoir une chanson qui vous arrive aux oreilles. Et qui vous émeuve. »

La programmation musicale et les choix de Jean-Louis Aubert

Alain Souchon, "Foule sentimentale", 1993

Jean-Louis Aubert, "Solitude", 1993

Jean-Louis Aubert, "Simple", 2019

Pour aller plus loin

A intervalles irréguliers, Jean-Louis Aubert partage en facebook live des petits concerts à domicile, à retrouver sur sa page facebook officielle.