Pop N'Co aujourd’hui, c’est Dalida. Yolanda Gigliotti dite Dalida (1933-1987) fut étrangère et française. Ringarde et cool. Clichée et humaine. Elle a incarné la star et le refus de l’arrogance à la fois. Quand elle se donne la mort en Mai 1987, elle a 54 ans.

Dalida, c’est la France d’après - guerre. Des chansons comme des opérettes de poche avec le “r” roulé. Ses “r” venus et d’Italie et d’Egypte, ça, chez les Manzoni, c’était validé.

Quand tu regardes une émission qui s’intitule le Collaro Show à la télévision et qu’elle déboule en robe léopard fantastique, fendue jusqu’au-dessous du pubis. Elle bougeait et montrait ses jambes à 45 ans passés.

Dalida est aussi la femme de l'été 2020. Parce qu’une amie m’a prêtée un livre de Colette Fellous qui s’intitule “Pour Dalida”. Et Colette Fellous écrit :

On l’imite quand on a 8, 13 ou 18 ans, quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est gay, quand on est travesti, ou encore quand on n’a pas vraiment envie de choisir qui on est (…) On l’imite parce qu’elle a continué à faire comme si elle savait faire, mais non, elle ne savait pas, personne ne sait jamais.