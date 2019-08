Pour la première des nouveautés musicales de la saison, Rebecca Manzoni a choisi de revenir sur l'un des albums phares de l'été. Le nouveau disque de l'Américain Justin Vernon, qui se fait appeler Bon Iver, avec son énigmatique titre « i, i », est ainsi à l'écoute dans la rentrée de Pop N' Co.

Derrière ce nom de Bon Iver, il y a Justin Vernon, inventeur d’un monde, reconnaissable dans la seconde, avec voix de falsetto et mélange fluide de sons ultra-modernes et d’instruments acoustiques. Avec les textures sonores inventées par Justin Vernon dès la sortie de son premier album For Emma, Forever Ago en 2008, la musique folk venue d’Amérique a vécu une cure de jouvence. C’est comme si Bon Iver avait inventé un nouveau genre : le cyberfolk.

L’influence de sa musique sur la bande-son des années 2010 va largement au-delà. Les expérimentations sonores des rappeurs américains Kanye West ou Frank Ocean, c’est dans l’univers de Bon Iver qu’on les trouve. En août 2019, Bon Iver publie un quatrième album, sur lequel il pousse encore plus loin ses collages avec du folk, du jazz, de l'électro et du hip-hop, et ses jeux avec les voix, entre Auto-Tune et chœurs de gospel.

En l’espace de 10 ans, Bon Iver est passé du statut de l’homme des bois, qui compose sa musique tout seul dans une cabane de chasse au fin fond du Wisconsin, entre bières et guitares, à celui de producteur mondialement connu, qui s’est entouré, pour ce disque, d’une multitude d’interprètes et de musiciens : James Blake, les frères Dessner du groupe The National ou Rob Moose, l’un des collaborateurs d’Arcade Fire.

D’une montée de fièvre épique, on passe à une ballade acoustique, avec des paroles cryptiques dans les deux cas. Les textes de Justin Vernon ne déroulent pas un récit. Ce sont les visions d’un Américain de 38 ans qui a commencé à composer au fond du trou, à cause d’un chagrin d’amour et qui publie des chansons de plus en plus lumineuses. Preuve que la sérénité n’est pas incompatible avec l’écriture d’un très beau disque.