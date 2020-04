Pour le retour des chroniques inédites et des prescriptions des artistes de la scène française, c'est Izïa, trois jours après la "Soirée pyjama" qu'elle a offerte à France Inter, qui s'entretient avec Rebecca Manzoni. Outre ses conseils musicaux, la jeune femme évoque le deuil de sa grande tournée des festivals.

Quelques jours après avoir donné un concert depuis chez elle, diffusé sur l'antenne de France Inter ainsi que sur les réseaux sociaux, Izïa est en ligne avec Rebecca Manzoni qui, depuis sa cuisine en Seine-Saint-Denis, l'interroge sur ses conseils musicaux et sur son état d'esprit alors que la crise sanitaire a annulé la tournée qui était prévue pour elle au printemps et à l'été 2020. Izïa a en effet publié son dernier album, Citadelle, en octobre 2019 et s'apprêtait avec bonheur à prendre la route des grandes scènes estivales de France.

Du rock et des plaisirs coupables - Extraits choisis

Izïa : « Mon fils adore les Who. [...] On écoute beaucoup "Baba O'Riley" et réécouter ce morceau, que j'ai saigné en allant au collège, avec mon fils qui joue toutes les parties de batterie avec ses petits bras potelés, [...] c'est hyper agréable. Ça fait du bien. »

Mais je parle mieux de "Hakuna Matata" que de "Baba O'Riley", c'est quand même pas possible !

« Il y a un morceau sur mon album qui s'appelle "Esseulés", avec Dominique A, et c'est vrai que, depuis le début du confinement, je l'ai en tête, en remplaçant, évidemment, un peu les paroles. »

