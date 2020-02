View this post on Instagram

Merci la Vie. ✨ Y'a un an, je me suis dit "tiens, si j'accrochais mon micro à un fil accroché à une poulie accrochée à un mec ou plutôt aux biceps d'un mec caché en coulisses, est ce que je pourrais m'envoler ?". Un an plus tard, j'ai chanté toute fébrile avec mon micro magique en direct sur @france2. Je suis grave fière du chemin parcouru en si peu de temps avec mes frères d'armes qui chaque jour m'aident à rendre possible la moindre de mes idées. J'ai du cœur et des biscottos, on a du temps et des idéaux, croyez en vous, l'essentiel c'est vous qui l'incarnez. N'oubliez pas ce qu'il faut retenir de cette cérémonie des Victoires de la Musique : JE SORS MON PUTAIN DE PREMIER ALBUM DANS 2 SEMAINES AAAAAAH ! ♥️🚩📣🎸📍🧲🧯🥊🎯🏓🎀🧨🚨⛽🌶️⛑️💌💃 Merci mes Sauvages. J'ai foi en tellement de choses depuis que vous m'accordez votre confiance. Envolez vous, transformez tout, révélons nous. 🏹 PS: @jesuisclaraluciani ❤️ 📸: @lisamiquet