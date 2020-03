Le tube de Little Eva s'inscrit dans un moment-clef de l'histoire de l’industrie du disque. Ces années entre 1955 et 1964 où les contours de la pop mondiale se dessinent dans les bureaux de quelques immeubles de New York, où des duos d’auteur et compositeur fabriquent des tubes en série... grâce à leur baby-sitter !

Little Eva, première interprète de "The Loco-Motion", était la baby-sitter du couple Gerry Goffin et Carole King, respectivement auteur et compositrice du tube © Getty / Gilles Petard / Redferns

Cette chronique a eu lieu pour la première fois en direct dans la matinale du vendredi 5 mai 2017.