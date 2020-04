L'actualité musicale, quoique ralentie, se poursuit avec la sortie de nouveaux albums en format numérique. Ce mardi, c'est 'For Their Love', nouveau disque du groupe américain Other Lives, mené par Jesse Tabish, que Rebecca Manzoni met à l'affiche de son Pop N' Co confiné.

'For Their Love', nouvel album d'Other Lives, a paru sur le label PIAS © Will Walle et Taylor Grey

On chope ces quelques vers dès la première chanson : « Prends ton temps, perds pas la boule. Fais de la place pour la vie d’après. »

Le chanteur s’appelle Jessie Tabish, il a fondé ce groupe Other Lives il y a une dizaine d’années et il présente ses chansons en disant que c’est de la musique de cow - boy.

Alors ce serait un cow boy de soleil couchant, à la fois résigné et romantique. La beauté des chansons d’Other Lives, c’est le génie mélodique de Jessie Tabish et des arrangements somptueux.

Other Lives est né dans l’Etat de l’Oklahoma, qui n’est pas vraiment un épicentre pour le rock indépendant américain. Et même si leurs disques ont déjà reçu un bel écho en France, le groupe reste un secret trop bien gardés.

L’album dont je vous parle ce matin est le quatrième d’Other Lives.

Il a été conçu dans une vieille maison que Jessie Tabish et sa femme ont retapé et transformé en studio d’enregistrement. Cette maison a joué un rôle important dans l’écriture des morceaux, au point que c’est elle qui a été choisie pour la pochette de l’album.

L’image du disque c’est donc une photo sépia d’une bâtisse en bois au beau milieu d’une forêt.

Ça ressemble à un refuge autant qu’à une maison hantée. Raccord, avec l’atmosphère intime et inquiétante de toutes ces chansons.

Cette maison de la pochette du disque a aussi été un lieu de vie pour tous les membres du groupe Other Lives, entre gueuletons, soirée au coin du feu et musique.

Ces conditions ont servi la cohésion du groupe qui compte aussi Jonathon Mooney, Josh Onstott et Kim Tabish, la femme du chanteur.

Ils sont tous au service d’un même film avec plans larges et travelling.

Des chansons d’intérieur qui poussent les murs d’une baraque au fin fond de l’Oregon.

En ce printemps 2020, des chansons qui poussent les murs de toutes les maisons.

For their Love, c’est le titre du nouvel album d’Other Lives.