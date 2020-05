Yoann Lemoine, dit Woodkid, est auteur-compositeur-interprète et réalisateur. Reconnu dans le monde entier, il a réalisé des clips pour Katy Perry, Lana Del Rey ou encore Rihanna. Ce jeudi, toutefois, c'est d'un morceau de Michel Jonasz qu'il a choisi de parler à Rebecca Manzoni et aux auditeurs et auditrices d'Inter.

Le 24 avril dernier, Woodkid faisait paraître "Goliath", premier titre de son nouvel album à paraître en 2020 © DR