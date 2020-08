La promesse de cette émission, Pop And Co, jusqu’à midi, c’est que la musique raconte ce que nous sommes. Elle raconte quelqu’un, une génération entière, une époque ou un pays.

Que vous écoutiez beaucoup de musique ou non, y’a toujours une chanson qui rappelle un moment, un souvenir dans une vie. Il y a cette réplique de Fanny Ardant dans la Femme d’à côté qui dit :

J’écoute des chansons parce qu’elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D’ailleurs elles ne sont pas bêtes. Qu’est-ce qu’elles disent : “ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Je suis une maison vide sans toi.