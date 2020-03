Depuis sa cuisine en Seine-Saint-Denis, Rebecca Manzoni s'entretient au téléphone avec les artistes francophones qui font la signature musicale de France Inter pour leur demander ce qu'ils ou elles écoutent en ce moment, quels morceaux leur font du bien et pourquoi... Épisode 3 : Clara Luciani, confinée en Écosse.

Clara Luciani © Radio France / Alexis Goyer

Clara Luciani est en Écosse, puisqu’elle n’a pas pu rentrer en France depuis le début du confinement. C'est donc en exil qu'elle livre pour France Inter, ces quelques conseils musicaux.

De Michel Legrand à Nick Cave & The Bad Seeds

Clara Luciani : « À l'origine de tout, de mon envie de faire de la musique, c'est Michel Legrand. Vraiment. [...] Ce sont toujours des mélodies qui sont à la fois très complexes musicalement, mais qui s'inscrivent très rapidement dans la mémoire. [...] C'est le genre de chansons que j'aurais adoré pouvoir écrire. »

« Je suis une très grande fan de Nick Cave. Alors, les gens, peut-être voudraient que je conseille des chansons un peu gaies et entraînantes, mais, moi, je suis très fidèle à Nick Cave... »

« Ces jours-ci, on est tou·te·s dans l'attente. On attend tou·te·s quelqu'un·e ou quelque-chose et on apprend la patience. »

« J'espère que je ne suis pas trop déprimante avec mes chansons. Mais, bon, en même temps, c'est vrai, c'est ce que j'écoute. »

La programmation musicale et les choix de Clara Luciani

Nick Cave & The Bad Seeds, "Waiting For You", 2019

Michel Legrand (Les Demoiselles de Rochefort), "La Chanson d'un jour d'été", 1967

Michel Legrand, "Les Moulins de mon cœur", 1969

Pour aller plus loin

