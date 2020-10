Ce matin, on survole l’Atlantique pour atterrir à New York, Chicago ou San Francisco. Mardi prochain, le 3 novembre 2020, se tiendra l’élection présidentielle américaine et depuis le milieu du XIX° siècle elle est mise en musique avec hymnes et chansons.

Aretha Franklin chante lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama © AFP

Leur rôle fut d’abord de célébrer des candidats comme des héros, des hommes hors du commun, des vainqueurs de guerre.

Depuis les années 50, l’utilisation de la musique pop a changé de fonction. Le but est de rendre les candidats proches du peuple, le modèle du candidat normal, comme dirait l’autre.

L’enjeu musical de la présidentielle américaine, c’est donc le sous–titre de cet épisode de Pop N'Co aujourd’hui avec : Eisenhower, Kennedy, Reagan, Clinton, Obama, Trump et Biden en vrai ou faux mélomanes.

J’ai lu l’un des discours de Barack Obama pour préparer cette émission. Comme il paraît que Novembre va être difficile, j’en citerai ces quelques lignes :

“Lorsque nous avons surmonté des épreuves apparemment insurmontables; lorsqu’on nous a dit que nous n’étions pas prêts, ou qu’il ne fallait pas essayer, ou que nous ne pouvions pas, des générations ont répondu par une conviction qui résume l’esprit de tout un peuple : Oui, nous pouvons”.

Quarantaine, ce sera aussi l’un des mots de cette émission. Mais quarantaine comme un bel âge, pas comme un isolement.

Jeanne Cherhal a 42 ans. Elle s’est réjouie d’entrer dans sa quatrième décennie avec une chanson. Elle s’intitule "l’An 40" et on en soulèvera le capot à la fin de cette émission.

Voilà le programme. Je vous le résume : que des victoires, pas d’avis de défaites.

Les invités

Elsa Grassy , maîtresse de conférence en étude américaine à l’université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les musiques populaires américaines, leur rapport à l'identité, à la citoyenneté et au territoire américains.

Grégory Philipps, envoyé spécial permanent de Radio France à Washington.

Programmation musicale

WILL.I.AM - BLACK EYES PEAS

The Love - BLACK EYES PEAS

Let's stay Together - AL GREEN

All I wanna do - SHERYL CROW

Your Song - ELTON JOHN

Chains of fool - ARETHA FRANKLIN

Dirt Off Your Shoulder - JAY Z

Lockdown - ANDERSON PACK

Blue Moon - FRANK SINATRA

Born in the USA - BRUCE SPRINGSTEEN

God bless the USA - LEE GREENWOOD

YMCA - VILLAGE PEOPLE

Lookin' for a Leader - NEIL YOUNG

Drôle d'histoire - JUNIORE

Bibliographie

Politiques des musiques populaires au XXIe siècle, sous la direction de Elsa Grassy et Jedediah Sklower (Ed. Mélanie Seteun).

Pour aller plus loin

Le documentaire Jimmy Carter, Le président rock'n'roll, réalisé par Mary Wharton, Arte, 2020.

Pop'N Labo avec Jeanne Cherhal

Pour Pop N'Labo avec Jeanne Cherhal, on soulève le capot de la chanson "L'an 40".