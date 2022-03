Aujourd’hui, nous vous proposons de réécouter un Pop N' Co dédié à la question suivante : comment la chanson française a parlé d’homosexualité et de genres depuis les années 50 ?

Comment la chanson française a parlé d'homosexualité et de genre depuis les années 1950 © Getty / Marc Bruxelle / EyeEm

Dans le film “La Femme d’à côté”de François Truffaut, Fanny Ardant confie : “j’écoute des chansons, parce qu’elles disent la vérité”.

Le pouvoir des chansons est sans doute encore plus grand : elles permettent de formuler des choses qu’on doit cacher. Elles permettent de dire une intimité, pour laquelle les mots sont parfois difficiles à trouver.

Il a fallu attendre la décennie 1980 pour que l’homosexualité soit chantée frontalement et que les injonctions liées aux genres commencent à être contestées

Ça s’est passé à la faveur de mouvements militants et de lois.

Le 4 Août prochain, ça fera 40 ans pile, qu’en France, l’homosexualité n'est plus considérée comme un délit. C’était déjà le cas en Suisse, depuis 1942. En Angleterre, depuis 1967. En Allemagne, depuis 69.

En postface d’un livre intitulé “Les dessous lesbiens de la chanson”, la journaliste Hélène Azéra écrit : “Le secret a enrichi notre patrimoine. Dès l’instant où on doit se cacher, on dit les choses différemment, on les invente et ça devient de la poésie.

Aujourd’hui, chanteurs et chanteuses vont donner de la voix, de Charles Trénet, à Eddy de Pretto en passant par Juliette Gréco.

Rediffusion de Pop N' Co du samedi 26 juin 2021.