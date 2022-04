La première fois qu’Arno s’est retrouvé dans un studio pour enregistrer de la musique, c’était il y a 50 ans pile. Aujourd’hui, il termine un nouvel album tandis que le précédent a été publié il y a moins d’un an. Le disque s’intitule “Vivre”.

Arno en 1986 au Melkweg à Amsterdam © Getty / Frans Schellekens

Et il offre une version dépouillée des chansons d’Arno : un piano, une guitare basse et sa voix.

Ces versions-là mettent ses textes en gros plan. La langue qu’il a inventée, en les mélangeant toutes.

C’est l’histoire d’un gamin né dans la ville la plus britannique de Belgique : Ostende. Dans les années 60, il y avait des touristes anglais et des groupes qui venaient y jouer surtout. Et puis il y avait Radio Caroline, radio pirate qui diffusait la bonne parole du rock’n’roll.

Arno a été connecté à cette bande son, faite de Bob Dylan, des Rolling Stones ou des Kinks, tout de suite. Ça l’a façonné, autant qu’Edith Piaf ou le tango.

Jusqu’à midi, on va zigzaguer dans 50 ans de répertoire, plus de 200 chansons, dont celle-ci, qui dit : “Il y a des gens qui parlent beaucoup mais ne disent rien du tout. Putain, putain, c’est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens.”

Les invités

Arno , auteur, compositeur et interprète belge.

, auteur, compositeur et interprète belge. Peter Vantyghem est un journaliste belge qui écrit dans les pages Media et Culture du quotidien De Standaard.

est un journaliste belge qui écrit dans les pages Media et Culture du quotidien De Standaard. Jane Birkin, chanteuse, actrice, réalisatrice et autrice.

Programmation musicale

Trouble in mind - FRECKLEFACE

Hold my hand - FRECKLEFACE

Saturday night queen - TJENS COUTER

Oh la la - TC MATIC

Bye bye to the next time - TC MATIC

Elle adore le noir - TC MATIC

Putain Putain - ARNO

Je veux nager - ARNO

Les yeux de ma mère - ARNO

Bathroom singer - ARNO

Tango de la peau - ARNO

Les filles du bord de mer - ARNO

I'm Just an Old Motherfucker - ARNO

They are coming - ARNO

Solo Gigolo - ARNO

Bibliographie

Arno - putain, putain, une biographie de Gilles Deleux, Editions Le Mot et le reste, 2015.

Arno - life to the beat de Danny Willems, Robin Faure chez Naïve, 2010.

