“On m’appelle la diva suprême. Et j’adore ça”. C’est ce qu’elle déclare dans son livre de souvenirs paru en 1999. Aujourd’hui, Pop N’Co est Pop N’Aretha Franklin tandis que sa vie est sur grand écran avec le film “Respect” et qu'une anthologie vient de paraître sous la forme d’un coffret de 4 CD.

Aretha Franklin © Getty

On ne va pas parcourir l’œuvre en entier mais s’arrêter sur un album “I never loved a man the way I love you” et sur une décennie en particulier : les années 60.

C'est à ce moment-là qu’Aretha Franklin prend la tête de la révolution soul 60 et qu'elle embrasse des luttes encore d’actualité aujourd’hui : l’égalité entre les cultures et les communautés. L’égalité entre les hommes et les femmes.

Aretha Franklin a chanté à l’investiture de plusieurs présidents américains démocrates. Jimmy Carter, Bill Clinton. Mais pour Barack Obama, elle chantera au moment de sa prestation de serment.

A sa mort, Obama a tweeté : “Aretha a contribué à ce que signifie être américain. Dans sa voix nous pouvions sentir notre propre histoire, notre obscurité et notre lumière”.

Un peu avant midi, ça n’est plus une femme mais un trio qui est à l’affiche de Pop N'Co : Lionel et Marie Limiñana Laurent Garnier. Entrer dans les coulisses d’un des morceaux qu’ils ont conçu à six mains, c’est le programme.

Les invités

Sébastian Danchin est un historien des musiques populaires noires-américaines, producteur, écrivain et directeur artistique.

est un historien des musiques populaires noires-américaines, producteur, écrivain et directeur artistique. Dee Dee Bridgewater, chanteuse de jazz.

Programmation musicale

Think - ARETHA FRANKLIN

Never Grow Old - ARETHA FRANKLIN

Today I Sing The Blues - ARETHA FRANKLIN

Try a little tenderness - ARETHA FRANKLIN

I never loved a man - ARETHA FRANKLIN

Respect - ARETHA FRANKLIN

Change is gonna come - ARETHA FRANKLIN

Dr Feelgood - ARETHA FRANKLIN

How I Got Over - ARETHA FRANKLIN

Natural Woman - ARETHA FRANKLIN

Chain of fools - ARETHA FRANKLIN

Bibliographie/Filmographie

Aretha Franklin, portrait d’une Natural Woman de Sebastian Danchin, Editions Buchet-Chastel.

Documentaire Aretha Franklin, soul sister de France Swimberge, sur Arte.

Film The Blues Brothers de John Landis, 1980.

Pop N'Reco de Lionel Limiñana dans la playlist de France Inter

Nouvelle-Orléans - LA FEMME

Pop N'Labo avec Lionel Limiñana

On entre dans les entrailles de la chanson "Au début c'était le début" (chanson co-signée avec Marie Limiñana et Laurent Garnier)six