Aujourd’hui Pop N’Co retrace l’histoire de la bande son du 11 Septembre 2001 parce que depuis cette date, et depuis celle du 13 Novembre 2015, nos oreilles ont changé. Nous n’écoutons plus les chansons de la même façon. Elles se sont lestées d’un autre sens.

Comment la musique agit après la violence ? On va répondre à cette question avec un musicien. C’est Gaëtan Roussel. Et avec Jean-Marie Pottier, un journaliste indépendant qui a signé un essai paru en 2016 aux éditions Le Mot et Le Reste.

“Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre”, c’est le titre.

Et “Tassusmi”, c’est celui de la chanson dans laquelle je vous ferai entrer, un peu avant midi.

Celle qui en est l’interprète et l’autrice s’appelle Yelli Yelli.

"Tassusmi", ça veut dire le silence en kayble. Et le morceau de Yelli Yelli contient ce proverbe : le silence embellit la bouche.

Les invités

Jean-Marie Pottier est journaliste musical et auteur notamment de Ground Zero : Une histoire musicale du 11 Septembre aux Editions Le Mot et le reste.

Programmation musicale

Enjoy the silence - DEPECHE MODE

God Bless America - DANIEL RODRIGUEZ (Au Yankee Stadium)

Let's roll - NEIL YOUNG

Hero - ENTIQUE IGLESIAS

Great Balls of fire - JERRY LEE LEWIS

Walk like an egyptian - THE BANGLES

The River - BRUCE SPRINGSTEEN

The Rising - BRUCE SPRINGSTEEN

Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American) - TOBY KEITH

The Proud - TALEB KWELI

High Water (for Charlie Patton) - BOB DYLAN

Good Bye Stranger - SUPERTRAMP

Hallelujah - JEFF BUCKLEY

L'insouciance - LOUISE ATTAQUE

El pueblo unido jamás será vencido - QUILAPAYUN

Bibliographie

Ground Zero : Une histoire musicale du 11 Septembre de Jean-Marie Pottier, Editions Le Mot et le reste, 2016.

Alternative Nation, la scène indépendante américaine 1979-2001 de Jean-Marie Pottier, Editions Le Mot et le reste, 2021.

Tata - JOHAN PAPACONSTANTINO

