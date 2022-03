La voix de Björk est dans Pop N'Co ce matin, à travers une plongée dans ses 5 premiers albums. Apparue au début des années 90, la presse parlait d’elle comme d’un elfe ou d’un ovni. Parce qu’on ne savait pas qualifier le nouveau modèle féminin et d’artiste totale qu’elle était en train d’inventer.

Björk © AFP / Adek Berry

Elle est née en Islande et a fait exister son île sur la carte de la pop mondiale. L'Islande a façonné Björk et elle a composé une musique universelle.

En 2015, le Museum of Modern Art de New York lui consacrait une grande exposition pour saluer son importance dans la création contemporaine.

Björk fait partie des rares qui ont fait entrer l’avant-garde, les expérimentations sonores et visuelles dans les yeux et les oreilles de tout le monde.

Dans vos oreilles, il y aura aussi l’orchestre et la voix d’un musicien français. Il s’appelle Sébastien Tellier. “Porté par le vent” est le titre d’un de ses nouveaux morceaux. On en suivra les pistes un peu avant midi.

Les invités

Jean-Daniel Beauvallet est journaliste musical.

Mathias Augustyniak et Michaël Amzalag du studio M/M, concepteurs de plusieurs des albums de Björk.

Programmation musicale

I love to love - TINA CHARLES par BJÖRK BAPSI

Alfur ut ur hol - BJÖRK

Assassin - KUKL

Birthday - THE SUGARCUBES

Violently happy - BJÖRK

There's more to life than this - BJÖRK

Go down dying (BOF Film Les derniers aventuriers) - ANTONIO CARLOS JOBIM

Hyper ballad - BJÖRK

It's oh so quiet - BJÖRK

Hunter - BJÖRK

Hidden place - BJÖRK

Joga - BJÖRK

Actualités de Björk

Björk sera en concert à Boulogne Billancourt, à la Seine Musicale les 21 et 24 Juin prochain.

Et elle devrait publier un nouvel album d’ici la fin de l’année.

Bibliographie

Passeur de Jean-Daniel Beauvallet, Editions Braquage, 2021.

M/M (Paris) de M à M, d’Emily King, éd. La Martinière, 2012.

M to M of M/M (Paris), Volume II, collectif, Thames & Hudson, 2020 (en anglais).

Björk, une artiste totale / Sous la direction de Martin Guerpin et Grégoire Tosser / Revue Musiques Contemporaines - Volume 31, numéro 3, 2021.

Pop N'Reco de Sébastien Tellier dans la playlist de France Inter

Things will be fine - METRONOMY

Pop N'Labo avec Sébastien Tellier

Une plongée dans la chanson Porté par le vent.