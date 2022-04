Dans l’histoire de la musique mondiale, il y a un homme à qui il semble naturel d’écrire sur le bonheur, la joie pleine. Il est afro-américain et s’appelle Stevie Wonder. Ce matin, Pop N’Co plonge dans 20 ans de chansons depuis ses débuts d’enfant star jusqu’au titre “Happy Birthday” paru en 1980.

Stevie Wonder en 2000 © Getty / KMazur/WireImage

Stevie Wonder a écrit des morceaux lumineux et désarmants tout en nous faisant entrer des sons totalement nouveaux dans l’oreille. Si la musique électronique et les synthétiseurs nous sont familiers aujourd’hui, il y a très largement contribué.

Il aurait pu faire de la musique contemporaine, d’avant-garde, mais non : avec la technologie la plus pointue, il a fait de la pop.

Il a aussi conquis une liberté artistique totale à l’intérieur d’une maison qui imposait ses lois en poursuivant l’objectif suivant : vendre le maximum de disques à l’Amérique toute entière.

Stevie Wonder dans Pop N’Co, c’est de la politique qui se danse, tandis que nous vivons les derniers jours. Les derniers jours de campagne et pour Juliette Armanet, LE dernier... jour du disco.

Ce matin, je vous propose la réécoute d'une séquence où on entre dans les coulisses de sa chanson devenue tube.

Les invités

Frédéric Adrian est journaliste musical. Il écrit sur les musiques populaires afro-américaines et notamment pour Soul bag , le magazine du blues et de la soul. Auteur de la biographie Stevie Wonder aux Editions du Castor Astral.

Guillaume Brière, auteur, compositeur et producteur. Il fut membre du duo The Shoes.

Programmation musicale

La la la la la - STEVIE WONDER

The Square - STEVIE WONDER

Fingertips - STEVIE WONDER

Ebb Tide - STEVIE WONDER

Uptight - STEVIE WONDER

For once in my life - STEVIE WONDER

Tonto's expanding head band - CYBERNAUT

Superstition - STEVIE WONDER

You are the Sunshine of My Life - STEVIE WONDER

Living for the city - STEVIE WONDER

Pastime Paradise - STEVIE WONDER

Paradis - ORELSAN

Gangsta's Paradise - COOLIO

Happy Birthday - STEVIE WONDER

I Wish - STEVIE WONDER

Bibliographie/Filmographie

Stevie Wonder de Frédéric Adrian, Editions Castor Astral, 2016.

Documentaire Stevie Wonder, visionnaire et prophète de Julie Veille, Arte, 2019.

Vertige - MALIK DJOUDI

Engagé.e.s ! Chanter pour des idées, c’est le titre d’une exposition que propose la documentation de Radio France pendant le festival du printemps de Bourges qui commence mardi prochain.

Une balade dans un répertoire où des artistes francophones donnent de la voix pour une cause politique, économique ou écologique.

L’expo Engagé.e.s ! Chanter pour des idées se tient à la maison de la culture de Bourges du 19 au 23 Avril.

Pop N'Labo avec Juliette Armanet

Une plongée dans la chanson "Le dernier jour du disco" avec Juliette Armanet.