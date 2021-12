“Phénomène”, c’est le mot que j’ai le plus lu en préparant l’émission de ce jour. Et il y a une série de chiffres aussi, dont ceux- ci : 19, 21, 25, 30. C’est pas le loto, mais presque, puisque ce sont les titres des albums d’Adele, jeune anglaise triomphante dès l’année 2008.

Adèle en octobre 2021 sur CBS © Getty / Cliff Lipson/CBS

A ce moment-là, le monde vit une crise financière historique, l’Angleterre n’était pas au mieux et elle, disait-on, sauvait rien de moins que l’industrie du disque.

Le parcours est magnifique. Celui d’une gamine des faubourgs élevée par sa mère. Qui parle comme un charretier, aime lever le coude et possède une des plus grandes voix de la pop.

Le storytelling autour du personnage est en phase avec l’époque : Adèle est une femme forte. Mais qui pleure, parce que dans une histoire d’amour, on prend souvent cher.

Elle se fait larguer. Mais triomphe de son cœur brisé avec des chansons qui cartonnent et qu’on garde en tête.

Au cours de ses treize années de carrière, de 2008 à aujourd’hui, le monde a changé aussi. L'industrie du disque n’est plus la même. Et surtout, les réseaux sociaux sont arrivés.

Sur twitter, instagram ou facebook, vous verrez peut- être que ce matin, il sera aussi question de Serge Gainsbourg grâce à Alex Beaupain.

Alex Beaupain vient de livrer une nouvelle version de l’album “Love On The Beat” de Gainsbourg. Et un peu avant midi, on entre dans les coulisses de la reprise de “Sorry Angel”.

Véronique Chalmet est journaliste et écrivain. Autrice de "Hello it's me, une vie d'Adèle" aux Editions Hors Collection.

est journaliste et écrivain. Autrice de "Hello it's me, une vie d'Adèle" aux Editions Hors Collection. Jean-Daniel Beauvallet est journaliste musical.

est journaliste musical. Lisa Spada est une chanteuse de la scène Soul Jazz française. Son dernier album s'intitule "I Rise". Son site internet.

