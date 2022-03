Ses disques ont tourné et tournent dans les maisons avec des pères qui font semblant d’avoir les épaules lourdes et de prendre son accent à lui. Nougaro c’était des muscles, une bouche, un corps. Des mots qui deviennent physiques.

Il disait : “le poète n’est pas un type qui cueille des framboises dans l’azur. C’est un homme d’action”.

Alors on retient des bouts de chanson comme : “Que toujours on te touche. Comme moi maintenant, Comme mon souffle sur tes cils. Cécile, ma fille”.

Les chansons sont les bandes originales de nos vies. Du temps qui défile, pour penser à hier, demain ou aujourd’hui.

Mais je suis sûre que ça façonne nos cerveaux aussi. Et dans le répertoire français, Claude Nougaro appartient à cette catégorie.

Quand on dit du Nougaro, on entend son timbre d’homme du sud-ouest, qui mélange la boxe et le bel canto.

Nougaro a écrit des poèmes avec des sons. Plein de sons. Des musiques, venues des Etats-Unis, du Sénégal, du Brésil ou de Paname.

Jusqu’à midi, c’est une plongée épique dans 30 ans de chansons, de la fin des années 50, jusqu’à l’album “Nougayork”, renaissance d’un sexagénaire, au mitan des années 80.

Laurent Balandras , éditeur et auteur "L'Intégrale Nougaro. L'histoire de toutes ses chansons", Editions La Martinière.

, éditeur et auteur "L'Intégrale Nougaro. L'histoire de toutes ses chansons", Editions La Martinière. Mouss Amokrane, dit Mouss, musicien, ex-Zebda qui a sorti un album avec son frère Hakim intitulé "Darons de la Garonne", composé de textes inédits de Claude Nougaro.

Les anges - CLAUDE NOUGARO

Le jazz et la java - CLAUDE NOUGARO

Quatre boules de cuir - CLAUDE NOUGARO

Chanson pour le maçon - CLAUDE NOUGARO

Une petite fille - CLAUDE NOUGARO

Le Cinéma - CLAUDE NOUGARO

Un grain de folie - CLAUDE NOUGARO

*Les Don Juan - CLAUDE NOUGARO*

Regarde-moi - CLAUDE NOUGARO

Je suis sous - CLAUDE NOUGARO

Cécile ma fille - CLAUDE NOUGARO

Toulouse - CLAUDE NOUGARO

Bidonville - CLAUDE NOUGARO

Locomotive d'or - CLAUDE NOUGARO

Nougayork - CLAUDE NOUGARO

La pluie fait des claquettes - CLAUDE NOUGARO

L'Intégrale Nougaro. L'histoire de toutes ses chansons de Laurent Balandras, Editions La Martinière, 2014.

Les Manuscrits de Claude Nougaro de Laurent Balandras, Editions Textuel, 2005.

Le podcast et la série en 10 épisodes de Didier Varrod : "Hier Nougaro, demain Newgaro"

Mouss et Hakim chantent Nougaro dans un album qui s’intitule “Les Darons de La Garonne” chez Blue Line. Une édition vinyle vient de sortir également. Des dates de concerts : le 20 mai à Lille, le 21 mai à Grenoble, le 3 juin à Evian, le 1er juillet à Perpignan, le 2 juillet à Lisle sur Tarn, le 8 juillet à Aix-en-Provence, le 10 juillet à Lavalette et le 4 novembre à La Cigale à Paris.

