Un garçon qui a fait carrière comme on fait l’école buissonnière. Musicien, compositeur, Dutronc est arrivé sur les décombres des yéyés et s’est mis à chanter complètement par hasard en 1966. A partir de là, il va incarner une trilogie bien française : la désinvolture, l’insolence et l’ironie.

Jacques Dutronc © AFP / Guillaume Souvant

Je vous plante le décor. Nous sommes dans un studio d’enregistrement. Il y a un cactus, un sombrero ou encore une fusée issue des aventures de Tintin accrochée au mur.

C’est la scénographie du concert Dutronc et Dutronc en tournée en ce moment, comprenez, Dutronc, père et fils.

Le père entre sur scène avec ses Ray-Ban Aviator qui ne quitteront pas son nez et déclare : "ils m’ont mis un tabouret pour chanter. C’est pas encore un déambulateur.”

Et dire que Steven Spielberg avait pensé à lui pour jouer Indiana Jones. Sauf que Dutronc ne parle pas anglais.

Il fut en costard avec une gueule de beau gosse, une gouaille de petit marlou et une voix de sourire en coin.

Il a ensuite adopté perfecto, lunettes noires et cigare, un dernier accessoire qui lui permet d’éviter la conversation.

Aujourd’hui, il passe son temps en Corse. Au journaliste Philippe Barbot, il avait déclaré : “J’adore tripoter la terre, c’est plus concret que de chanter des trucs dans des machines infernales. Et puis la terre, ça réagit plus vite qu’un comité d’écoute d’une maison de disques”.

Les invités

Frédéric Quinonero , auteur de "Jacques Dutronc, l'insolent" aux Editions l'Archipel.

, auteur de "Jacques Dutronc, l'insolent" aux Editions l'Archipel. Hadi Kalafate , musicien et bassiste des Rodeo Drive . Il est copain avec Dutronc depuis l'école communale et son bassiste jusqu'en 1975.

, musicien et bassiste des . Il est copain avec Dutronc depuis l'école communale et son bassiste jusqu'en 1975. Jean-Marie Périer, photographe et ami de Jacques Dutronc.

Programmation musicale

Les fantômes - FORT CHABROL

Les élucubrations - ANTOINE

Et moi, et moi, et moi - JACQUES DUTRONC

You really got me - THE KINKS

Les cactus - JACQUES DUTRONC

On nous cache tout, on nous dit rien - JACQUES DUTRONC

Les Playboys - JACQUES DUTRONC

Le plus difficile - DUTRONC & HARDY

J'aime les filles - JACQUES DUTRONC

Il est cinq heures, Paris s'éveille - JACQUES DUTRONC

Il est cinq heures, Paris s'éveille - JCAQUELINE DANNO

L'opportuniste - JACQUES DUTRONC

L'hôtesse de l’air - JACQUES DUTRONC

Le petit jardin - JACQUES DUTRONC

L'hymne à l'amour (moi l'noeud) - JACQUES DUTRONC

Merde in France - JACQUES DUTRONC

Madame l'existence - JACQUES DUTRONC

Bibliographie

Jacques Dutronc, l'insolent de Frédéric Quinonero, Editions l'Archipel, 2021.

Jacques Dutronc, la bio de Michel Leydier, Seuil, 2010.

Jacques Dutronc - "Crac Boum Hue !", Revue Schnock N°14, Editions La Tengo, 2015.

Actualité des concerts de Dutronc & Dutronc, père & fils

Dutronc & Dutronc sur leur site.

Pop N'Reco dans la playlist de France Inter