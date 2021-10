La semaine dernière Pop N’Co fut une plongée dans le répertoire musical qui relie la France et l’Algérie de 1954 à 1980. Et ce matin, on vous propose la suite : la bande son franco-algérienne de 1980 à aujourd’hui. France-Algérie, une histoire en chansons, épisode 2, comme deuxième génération.

Zebda © Getty

Dans les pages du Quotidien d’Oran le 7 Octobre dernier, le journaliste Akram Belkaïd écrit ceci :

“S’exprimer à propos de la guerre d’Algérie en France, c’est d’abord prendre des risques sur le plan de la politique intérieure. C’est fâcher les électeurs. C’est prendre le risque de se mettre à dos les uns ou les autres, ou même tout le monde : rapatriés, enfants de rapatriés, harkis et leurs enfants, français issus de l’immigration maghrébine, anciens appelés du contingents, etc, etc...”

J'ajoute qu'en 2022, l’élection présidentielle française va coïncider avec l’anniversaire de la fin de la guerre et celui de l’indépendance de l’Algérie.

Pour l’année à venir, l’histoire n’a donc pas fini d’être ravivée, dans une France où il est beaucoup question d’identités.

Et cette histoire s’écrit aussi en chansons. Et ces chansons fabriquent une mémoire commune de chaque côté de la Méditerranée.

Les invités

Naïma Huber-Yahi est historienne et co-commissaire de l'exposition Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines . Elle est aussi la co-organistrice du 25ème festival “Villes des musiques du monde” . Ça se passe en Seine Saint Denis et à Paris jusqu’au 14 novembre.

est historienne et co-commissaire de l'exposition Elle est aussi la co-organistrice du . Ça se passe en Seine Saint Denis et à Paris jusqu’au 14 novembre. Magyd Cherfi est musicien, chanteur, membre du groupe Zebda.

Programmation musicale

Igwerdan ad Ddun yidi (Liberté les enfants vont vers toi) - DJURDJURA

La chanson du kabyle - KARIM KACEL

Rhorhomanie - CARTE DE SEJOUR

La France - ZEBDA

Le P'tit beur - RACHID FERRACHE

Ya Zina - RAÏNA RAÏ

Didi - CHEB KHALED

Le chant des partisans - Motivés / ZEBDA

Harguetni Eddamaa - AHMAD WAHBI

Tonton du Bled - 113

Ombre-elle - GNAWA DIFFUSION

Premier matin de novembre - LA RUMEUR

Bibliographie

La part du sarrasin de Magyd Cherfi, Editions Actes Sud, 2020.

Catalogue de l'exposition Douce France, sous la direction de Myriam Chopin et Naïma Huber-Yahi, Editions Calmann-Lévy/CNAM, 2021.

Quand la ville s'éteint de Julia Pialat, Editions Lattès, 2021.

