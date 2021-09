Ça fait 30 ans pile qu’est sorti le premier album d’MC Solaar, un disque qui fit entrer le rap dans les oreilles de tous les Français. L’album s’intitule “Qui sème le vent récolte le tempo” et pendant des années : impossible de l’écouter à cause d’un conflit entre Solaar et sa maison de disques.

Mais en .juillet 2021 : "Qui sème le vent” est réédité et disponible sur les plateformes.

Septembre 2021 - hier pour être précise - “Prose Combat”, deuxième album de Solaar est aussi remis dans les bacs. Et en ligne.

Ce matin, Pop N'Co est donc Pop N'MC Solaar, soit une balade dans ces deux premiers disques, patrimoine du rap, de la chanson française et de la musique électronique

En 1991, Solaar s'est tout de suite inspiré de la philosophie originelle du rap New Yorkais, définie par un certain Afrika Bambaataa. Une philosophie, qu’on peut traduire par “paix, unité, amour et éclatez vous”.

Donc : Happy End.

Deux mots qui me permettent une transition facile avec la dernière séquence de l’émission puisque “Happy End” est le titre du nouvel album d’Albin de La Simone. On entre dans les coulisses d’un de ses morceaux un peu avant midi.

Les invités

MC Solaar , chanteur de rap. Les trois premiers disques de MC Solaar : “Qui sème le vent récolte le tempo” est à nouveau disponible depuis Juillet. “Prose Combat” est réédité et en ligne sur les plateformes depuis hier. Et pour l'album “Paradisiaques” , il faudra attendre début décembre.

, chanteur de rap. Les trois premiers disques de MC Solaar : est à nouveau disponible depuis Juillet. est réédité et en ligne sur les plateformes depuis hier. Et pour l'album , il faudra attendre début décembre. Medhi Maïzi, responsable de l'éditorial hip-hop chez Apple music France et animateur de l'émission Le Code.

Programmation musicale

Bouge de là - MC SOLAAR

Je Rap - NTM

Armand est mort - MC SOLAAR

Victime de la mode - MC SOLAAR

A temps partiel - MC SOLAAR

Caroline - MC SOLAAR

Obsolète - MC SOLAAR

Nouveau Western - MC SOLAAR

Bibliographie

Rap français, une exploration en 100 albums de Medhi Maïzi, Editions Le Mot et le reste, 2016.

Boombass, une histoire de la French Touch de Hubert Blanc-Francard aux éditions Léo Scheer, 2021.

Solaar, photographies de Philippe Bordas, Editions du Panama, 2006.

