L'histoire commence pendant la guerre de 39 – 45. Dans ces années-là, le réconfort est venu d’une voix sur les ondes américaines et européennes : c’est celle de Frank Sinatra.

Frank Sinatra à son arrivée à Paris en 1968 © AFP / AFP FILES

Aujourd’hui, Pop N Co est Francis Albert Sinatra, dit The Voice, un homme qui a traversé le siècle.

Il n’a écrit quasiment aucune des chansons qu’il a interprétées mais chacune d’entre elles raconte sa vie autant que l’histoire des Etats–Unis.

Sinatra a inventé la figure moderne du chanteur et de la pop star.

Il a susurré l’amour romantique aux oreilles des filles. Il s’est marré avec ses potes du rat pack, qui faisaient imaginer à ses auditeurs masculins, qu'eux et lui, étaient copains.

En 1994, à l’occasion d'une cérémonie où un prix lui a été remis, Bono, leader du groupe U2 a déclaré :

“Franck Sinatra n’a jamais aimé le rock’n’roll, mais ce n’est pas réciproque. Les gens du rock’n’roll adorent Sinatra parce qu’il possède tout ce que nous recherchons : la classe et l’attitude. Une grosse attitude. Les rockeurs font semblant d’être des durs, mais ce type, c’est le chef. Le caïd de la pop.”

Mesdames et messieurs, soyez prêts à accueillir un homme plus lourd que l’Empire State Building et aussi célèbre que la statue de la liberté.”

Jusqu’à midi, Pop N' Co est une plongée dans une vie faites de chutes et de gloire.

Sur sa tombe, Frank Sinatra a choisi les mots suivants comme épitaphe : le meilleur est à venir.

Les invités

Steven Jézo Vannier, auteur de la biographie “Franck Sinatra, une mythologie américaine”. Il est spécialiste de l'univers rock et contre-culturel américain des années soixante.

Valli, chanteuse, journaliste et productrice de radio franco-américaine.

Programmation musicale

New York New York - FRANK SINATRA

I'll never smile again - FRANK SINATRA

Night and day - FRANK SINATRA

All of me - FRANK SINATRA

I’ve got you under my skin - FRANK SINATRA

The House I Live In - FRANK SINATRA

Fly Me to the moon - FRANK SINATRA

The Godfather maintitle - NINO ROTA (BOF du film "Le Parrain")

I'm a fool to want you - FRANK SINATRA

Angel Eyes - FRANK SINATRA

You make me feel so young - FRANK SINATRA

Love me Tender, duo entre ELVIS PRELEY et FRANK SINATRA

It was a very good year - FRANK SINATRA

