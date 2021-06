Aujourd’hui, jour de la marche des fiertés LGBTQ+, Pop N’Co va tenter de répondre à la question suivante : “comment la chanson française a parlé d’homosexualité et des genres depuis les années 50.”

En 2021, la question du genre est partout, dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la pensée intellectuelle ou la chanson, mais au XX° siècle : il a longtemps fallu ruser.

En postface d’un livre intitulé “Les dessous lesbiens de la chanson”, la journaliste Hélène Azéra écrit : “Le secret a enrichi le patrimoine de la chanson. Dès l’instant où on doit se cacher, on dit les choses différemment, on les invente et ça devient de la poésie."

Il a fallu attendre les années 80 pour que le sujet soit chanté frontalement. Ça s’est passé à la faveur des mouvements militants et de lois. En 1982, sous le premier septennat de François Mitterrand, l’homosexualité a été décriminalisée. La Suisse l’avait fait en 1942. L’Angleterre en 1967. L’Allemagne, en 1969.

Aujourd’hui, comme tout au long des émissions de cette saison, chanteurs, chanteuses vont donner de la voix, de Charles Trénet, à Eddy de Pretto.

Les invités

Didier Varrod est directeur de la musique pour les antennes de Radio France. Il a notamment vécu l’aventure radiophonique de Fréquence Gaie et il a participé aux actions militantes pour l’émancipation des homosexuels, dès le milieu des années 1970.

est directeur de la musique pour les antennes de Radio France. Il a notamment vécu l’aventure radiophonique de Fréquence Gaie et il a participé aux actions militantes pour l’émancipation des homosexuels, dès le milieu des années 1970. Léa Lootgieter est journaliste culturelle, co-autrice en 2019 des Dessous lesbiens de la chanson.

est journaliste culturelle, co-autrice en 2019 des Dessous lesbiens de la chanson. Claire Pommet, dite Pomme, est une auteure-compositrice-interprète.

Programmation musicale

Le jardin extraordinaire - CHARLES TRENET

Tout l'amour - DARIO MORENO

Nous les amoureux - JEAN-CLAUDE PASCAL

Il en est - FERNANDEL

Les Pingouins - JULIETTE GRECO

Comme ils disent - CHARLES AZNAVOUR

Un garçon pas comme les autres (Ziggy) - FABIENNE THIBEAULT (STARMANIA)

Je marche dans les villes - JEAN GUIDONI

La plus belle fois qu’on m’a dit je t’aime - FRANCIS LALANNE

Cherchez le garçon - TAXI GIRL

Comme un ouragan - STEPHANIE DE MONACO

Autonome - CATHERINE LARA

Une femme avec une femme - MECANO

Kid - EDDY DE PRETTO

Les séquoias - POMME

